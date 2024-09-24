السوداني لنظيره اليوناني: ما يجري في غزة ولبنان إبادة جماعية متعمدة

شفق نيوز/ وصف رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، ما يجري في قطاع غزة الفلسطيني وجنوب لبنان بأنه "إبادة جماعية متعمدة".

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل مساء اليوم بتوقيت بغداد، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بدورتها الـ79.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، ودعم التبادل الاقتصادي، حيث أكد السوداني انفتاح البيئة الاستثمارية العراقية على جميع الشراكات المنتجة والمثمرة، مشيراً إلى اتساع الاستثمارات الأجنبية وتنوّع المجالات والفرص المتاحة.

وتبادل الجانبان الدعوة إلى زيارات رسمية للبلدين، من أجل توثيق أواصر التعاون، وفتح مجالات جديدة في العمل المشترك، وتفعيل اللجنة العراقية اليونانية المشتركة، وتنمية العلاقات الثنائية في ظل انتهاء مهمة التحالف الدولي بالعراق.

من جانبه، أثنى رئيس الوزراء اليوناني على "الدور المحوري الذي يضطلع به العراق في المنطقة والعالم"، مشيراً إلى خطوات الحكومة العراقية الداعمة للاستقرار والأمن والتنمية، وجهودها على هذا المسار.

وشهد اللقاء البحث في تطورات الأوضاع في لبنان وغزّة، واستمرار العدوان، حيث أشار السوداني إلى أن ما يحصل هو "إبادة جماعية متعمدة، وقد سعى العراق في كل المناسبات إلى تذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء وقف العدوان ومنع انتشار الصراع في المنطقة".