السوداني لنائب الرئيس الايراني: العراق قادر على لعب دور محوري في المنطقة

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، للنائب الأوّل للرئيس الإيراني محمد مخبر قدرة العراق على لعب دور محوري في المنطقة وتقريب وجهات النظر.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الجانبين تباحثا في المسائل والملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات".

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، "أهمية تعزيز العمل الثنائي المشترك على مختلف الصعد، وكذلك أعرب عن ثقته بقدرة العراق أن يلعب دوراً محورياً في المنطقة لتقريب وجهات النظر، من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار فيها".

وقدّم نائب الرئيس الايراني، مباركته لتشكيل الحكومة الجديدة، وأمنياته بالمزيد من الازدهار للشعب العراقي، مؤكداً دعم الجمهورية الاسلامية لأمن العراق، وأهميته بالنسبة لإيران، كما جدّد سعي إيران الى توسعة التبادل التجاري والاقتصادي مع العراق، إلى ما فيه مصلحة الشعبين الصديقين".

ووصل السوداني صباح اليوم الثلاثاء، الى العاصمة الايرانية طهران والتقى الرئيس ابراهيم رئيسي، والمرشد الايراني الاعلى علي خامنئي.