السوداني لميقاتي: مستعدون لدعم لبنان في مختلف الاتجاهات

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لنظيره اللبناني نجيب ميقاتي، يوم الأربعاء، استعداد بغداد لدعم بيروت في مختلف الاتجاهات لتجاوز الضربات الإسرائيلية الأخيرة والتصعيد الخطير جنوب لبنان.

جاء هذا اللقاء، على هامش مشاركة السوداني وميقاتي، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79 المنعقدة في نيويورك، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقدم السوداني، في مستهلّ اللقاء، تعازيه إلى لبنان، حكومةً وشعباً، لـ"استشهاد وجرح المئات من المواطنين اللبنانيين الآمنين بسبب العدوان الصهيوني المستمر"، مؤكداً أن الإسناد الحكومي بالوقوف مع لبنان يعبر عن موقف العراقيين جميعاً، وفي مقدمتهم المرجعية الدينية وسائر مكوّناتهم وأطيافهم الاجتماعية.

وأكد رئيس الوزراء، استعداد العراق لدعم لبنان في مختلف الاتجاهات لتجاوز هذه الأزمة، من خلال المسار السياسي أو الجانب الإنساني، لافتاً إلى أن "العراق دعا لقمة عربية وإسلامية لحل هذه الأزمة واتخاذ مواقف قوية إزاء العدوان، مع فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن حقوق الإنسان في لبنان وفلسطين وحماية أرواح شعبيهما.

وأشار السوداني، خلال حديثه مع نظيره اللبناني، إلى أن الحكومة العراقية لن تتأخر في توفير كل الإمكانيات المطلوبة لـ"دعم الأشقاء في لبنان".

من جانبه، عبّر ميقاتي، عن تقديره لخطوات العراق المساندة، وتثمين الدعم الذي استمر بتقديمه طوال السنوات الماضية، وخصوصاً خلال هذه الأزمة التي سارع فيها العراق ليكون أول دولة ترسل المساعدات العاجلة للتخفيف عن معاناة الشعب اللبناني، مشيداً بجهود العراق في الدعوة لعقد قمة عربية وإسلامية "من أجل كفّ العدوان الوحشي عن لبنان وأهله"، ومنع انتشار الصراع في المنطقة.