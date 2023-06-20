السوداني لمسؤول إيراني: مؤتمر بغداد الدولي سينطلق من مبدأ الشراكات التنموية والتكامل الاقتصادي

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، ان مؤتمر بغداد الدولي 2023 سيكون برؤية مختلفة تنطلق من مبدأ الشراكات التنموية والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة وفقا لبيان أصدره مكتب السوداني.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية توطيدها، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات عدة، والتأكيد على تنمية العلاقات بين بلدان المنطقة، بما يرسخ جهود الاستقرار والأمن فيها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء دعم العراق وترحيبه بما تحقق مؤخراً من مدٍّ لجسور العلاقات البناءة بين دول المنطقة الذي سينعكس على استقرارها ومصالح شعوبها وتنميتها.

وجدد السوداني التأكيد على نهج العراق في تحقيق علاقات متوازنة مع الدول الشقيقة والصديقة تقوم على أساس السيادة والاحترام المتبادل، مشيراً إلى مؤتمر بغداد الدولي 2023، الذي سيكون برؤية مختلفة تنطلق من مبدأ الشراكات التنموية والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، وجعلها مدخلاً لتحقيق الاستقرار والازدهار.

وأكد السوداني أيضاً أن أولويات الحكومة اليوم تنطلق من أولويات المواطن وحاجاته، وهي تحظى بمقبولية عالية بين مكونات الشعب العراقي، بما يؤكد صحة المسار المتمثل بمشروع الحكومة وهو مشروع الدولة العادلة والخادمة للمواطن.

من جانبه، نقل خرازي تحيات القيادة الإيرانية إلى رئيس مجلس الوزراء وتطلعها إلى المزيد من التعاون المثمر، وأشاد بدور العراق المحوري في المنطقة وجهوده في تقريب وجهات النظر والتخفيف من التوتر، مؤكداً أن العراق، بما يمتلكه من تاريخ وحضارة وتنوع، قادر على القيام بدور كبير في تثبيت الاستقرار بالمنطقة، بحسب البيان.