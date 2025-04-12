السوداني ومسرور بارزاني يشددان على حل القضايا الخلافية بين اربيل وبغداد بالدستور

شفق نيوز/ شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على ضرورة حل القضايا الخلافية بين اربيل وبغداد بموجب الدستور، بما يضمن الحقوق والمستحقات المالية ويخدم مصلحة المواطنين.

وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم، ان الجانبين عقدا اجتماعا عقب وصول السوداني الى اربيل جرى خلاله استعراض مجمل المستجدات في العراق والمنطقة، مع التأكيد على تعزيز التنسيق المشترك في مواجهة التحديات الراهنة.

ووفقا للبيان، شهد الاجتماع تشديداً على وفيما يتعلق بالأوضاع العامة في المنطقة، واتفق الجانبان على أهمية تسوية المشاكل والصراعات بالطرق السلمية وعبر الحوار، وضرورة الحفاظ على أمن العراق واستقراره.

وفي غضون ذلك قال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، إقال جرى، خلال اللقاء نفسه، التباحث في عدد من الملفات والقضايا على الصعيد الوطني وأبرز التطورات الإقليمية والدولية وموقف الحكومة من الأزمات التي تشهدها المنطقة، كما تم التأكيد على أهمية الشراكة والتنسيق في مواجهة التحديات واعتماد سياسة متوازنة مبنية على أساس التعاون والمصالح المتبادلة مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأشار السوداني إلى أنّ الحكومة نجحت في مواجهة مختلف الأزمات سواء الداخلية أو الخارجية، وتحملت مسؤولياتها رغم المتغيرات والأحداث التي تشهدها المنطقة، مجدداً السعي إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتثبيت الاستقرار في عموم مناطق البلاد.

وتابع بيان مكتب السوداني، أن اللقاء إلى أهمية العمل على إيجاد الحلول لجميع الملفات المشتركة، وإزالة كل العقبات وفقاً للدستور والقانون، بشكل يحقق العدالة والمنفعة لجميع العراقيين.