السوداني لماكرون: داعمون لمبادرات إيقاف الصراع في المنطقة وعودة الملاحة

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، خلال اتصال هاتف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على حرص العراق ودعمه لمبادرات إنهاء الحرب في المنطقة، وعودة الملاحة البحرية والجوية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله التباحث في آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، في ظل استمرار الحرب وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة، وخصوصاً على أسواق الطاقة والاقتصاد على المستوى الإقليمي والدولي".

وأكد السوداني، بحسب البيان، على "أهمية تكثيف التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات، والعمل على دعم الحلول السلمية للأزمات بما يضمن سيادة الدول وأمن أراضيها".

وشدد السوداني، على "تأييد العراق ودعمه لجميع المبادرات الدبلوماسية الرامية لإيقاف الصراع وفرض الأمن، وضمان سلامة وانسيابية حركة الملاحة البحرية والجوية".

ولفت البيان إلى أن "الجانبين أدانا الاعتداءات التي تتعرض لها القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها، بوصفه أمرا مرفوضا وانتهاكا لسيادته وللمواثيق والقوانين الدولية".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "أهمية وقوف فرنسا إلى جانب العراق في شكواه المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي بوصفها أحد الأعضاء الدائمين بالمجلس".

من جانبه أعرب الرئيس الفرنسي عن تقديره للسوداني، على حرصه الدائم لتحقيق التضامن والتعاون المشترك، مؤكدًا أن "فرنسا تواصل جهودها بالتنسيق مع جميع الدول لوقف الحرب والمساهمة في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".