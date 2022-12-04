السوداني لماكرون: العراق حريص على نهجه الوسيط والمتوازن في القضايا الإقليمية والدولية

شفق نيوز/ تلقّى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجرى خلال الاتصال، البحث في عدد من الملفات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تنمية الشراكة العراقية الفرنسية في مختلف المجالات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء للرئيس الفرنسي، حرص العراق على نهجه الوسيط والمتوازن إزاء القضايا الإقليمية والدولية، واستمرار العمل من أجل إنجاح وتحقيق أهداف مؤتمر بغداد بنسخته الثانية المقرر عقدها في العاصمة الأردنية عمان.