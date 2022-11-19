السوداني للأجهزة الأمنية في الديوانية: عليكم التزام الحياد التام تجاه الخلافات السياسية

شفق نيوز/ أكد القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم السبت، على ضرورة التزام القوات الأمنية والعسكرية الحياد التام إزاء التجاذبات السياسية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير ترأس اجتماعاً لقادة ومسؤولي الأجهزة الأمنية والتشكيلات العسكرية في محافظة الديوانية، واستمع الى إيجاز عن الخطط الأمنية والإجراءات المتخذة في المحافظة، من أجل استدامة استقرارها وأمن اقضيتها ونواحيها، وبما يحفظ حياة المواطنين وأمنهم والممتلكات العامة والخاصة.

وشدد السوداني خلال الاجتماع، ضمن حزمة من التوجيهات، على أهمية خوض التحدّيات التي تواجه القوات الأمنية وهي تنفذ واجبها في تطبيق القانون وإنفاذه.

ودعا الى ضرورة التزام القوات الأمنية والتشكيلات العسكرية الحياد التام إزاء التجاذبات السياسية، وأن تضع على عاتقها واجبها المقدّس لحماية جميع العراقيين بمختلف اتجاهاتهم.

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني صباح اليوم الى محافظة الديوانية، يرافقه وزيري الصحة والزراعة، وعقد اجتماعاً فور وصوله مع محافظ الديوانية والحكومة المحلية في المحافظة، كما اطلع على العمل في مصفى الديوانية النفطي، وأعلن من هناك عن خطة لتوسعة الإنتاج توفر أكثر من ثلاثة آلاف فرصة عمل.