السوداني للوفود العربية: العراق تجاوز المحنة وهو ماضٍ بقوّة نحو الاستقلال والاستقرار

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال استضافته الوفود المشاركة في المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي، أن العراق تجاوز المحنة وهو ماضٍ بقوّة نحو الاستقلال والاستقرار.

وأقام السوداني بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، "مأدبة عشاء على شرف الوفود المشاركة في المؤتمر الذي تحتضنه العاصمة بغداد".

وعبّر السوداني عن "ترحيبه بالوفود المشاركة، مجدداً توجّه العراق نحو عقد الشراكات التنموية البنّاءة، طويلة الأمد مع الاشقاء، من أجل مواجهة التحديات، بما يحقق مصالح كل الشعوب الشقيقة".

وأكّد السوداني لضيوف المؤتمر، أن "بلدنا قد تجاوز المحنة، وهو ماضٍ بقوّة نحو عراق مستقل ومستقر وموحّد ومزدهر".