السوداني للنزاهة: يجب منع استغلال موارد الدولة في الانتخابات

شفق نيوز/ شدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، يوم السبت، على منع استغلال موارد الدولة في التنافس الانتخابي، وذلك خلال لقاء مع رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي.

وقال مكتب السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللقاء استعراض اجراءات الهيئة في مراقبة نزاهة العملية الانتخابية، ومنع استغلال موارد الدولة فيها، لتكون النتائج المعبر الحقيقي عن ارادة الشعب العراقي".

وأضاف "وجه السوداني بتكثيف الجهود وعدم السماح لأي طرف سياسي باستخدام موارد الدولة في التنافس الانتخابي، والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومفوضية الانتخابات، لضمان شفافية ونزاهة اجراء الاستحقاق الانتخابي".

من جانبه، أشار رئيس هيئة النزاهة إلى "دراسة موسعة اعدتها الهيئة، وتشكيل فرق مختصة، بهدف منع استغلال موارد الدولة في السباق الانتخابي، وضمان تحقيق التنافس العادل بين جميع المرشحين للانتخابات"، وفقا للبيان.