السوداني للمفوضية الأوروبية: متلزمون بحماية البعثات الدبلوماسية

أكد رئيس الوزراء العراقي "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني، لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مساء اليوم الثلاثاء، التزام العراق الكامل بحماية جميع البعثات الدبلوماسية.

جاء ذلك خلال تلقيه اتصالاً هاتفياً من فون دير لاين، تناول التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، وانعكاسات استمرار العمليات العسكرية على أمن الدول ومصالحها، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.

ووفقاً للبيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، فقد أكد السوداني أن "الأوضاع في المنطقة تزداد سوءاً، بفعل الحرب التي حرضت عليها حكومة كيان الاحتلال، والتي تنذر بموجة نزوح واسعة وعدم الاستقرار وتصاعد العنف".

وأضاف البيان، أن السوداني أشار الى مبادرة العراق لتشكيل تحالف دبلوماسي للانهاء الفوري للحرب، والتي أطلقها خلال المؤتمر الأخير الذي عقد بدعوة من رئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية.

وبين السوداني أن "جميع دول المنطقة تأثرت بتداعيات الحرب وفي مقدمتها العراق الذي يتعرض اليوم الى هجمات وانتهاكات متكررة لمجاله الجوي".

وأكد رفض الحكومة لعمليات استهداف حقول النفط ومقار البعثات الدبلوماسية، كما شدد على التزام العراق الكامل بحماية جميع البعثات الدبلوماسية.

وثمن السوداني مواقف عدد من الدول الأوروبية التي رفضت الانخراط بالحرب، ودعا هذه الدول إلى استعادة رعاياها من السجناء الإرهابيين المنتمين لتنظيم "داعش".

ونقل البيان عن فون دير لاين بأنها أشادت بجهود الحكومة في حماية البعثات الدبلوماسية، وثمنت دور رئيس مجلس الوزراء في تجنيب العراق الانخراط في هذا الصراع، وتبنيه الحوار البناء من أجل حل النزاعات بالمنطقة، كما رحبت بمبادرة العراق لتأسيس التحالف الدبلوماسي التي سيتم التواصل بشأنه.

وفي وقت سابق من اليوم، اعتبر الأمين العام للمشروع الوطني العراقي، جمال الضاري، استهداف البعثات الدبلوماسية في بغداد وأربيل مؤشراً على تراجع هيبة الدولة وتهديداً بعزلة دولية متصاعدة.

وكان مصدر دبلوماسي رفيع كشف لوكالة شفق نيوز، مساء الثلاثاء، بأن البعثة الدبلوماسية التابعة للسعودية غادرت العراق صباح اليوم، ولن تعود حتى انتهاء الحرب الدائرة في المنطقة، فيما غادرت أيضاً البعثة الدبلوماسية القطرية من دون تحديد موعد لعودتها، وذلك على خلفية التوترات الأمنية الأخيرة، خصوصاً الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة على المنشآت الدبلوماسية.

ولطالما حذرت الحكومة العراقية من استهداف البعثات الدبلوماسية المتواجدة في العراق، وجددت مراراً رفضها أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات، وعدتها أعمالاً إرهابية.

لكن الفصائل واصلت شن هجماتها على السفارات في بغداد، والقنصليات المتواجدة في إقليم كوردستان، كجزء مما تسميها "حرب إسناد إيران".