السوداني للسفير الفلسطيني: مستعدون لتقديم الدعم لإنهاء معاناة أهالي غزة

شفق نيوز/ جدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رفض العراق "الثابت" لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم ترتكبها القوات الإسرائيلية، فيما لفت خلال اجتماعه بالسفير الفلسطيني الى استعداد بغداد لتقديم كل أنواع المساندة والدعم لإنهاء معاناة أهالي غزة.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد الرويضي، وسلَّم السوداني، خلال اللقاء، رسالة تضامنية باسم حكومة وشعب العراق، بالوقوف مع حكومة وشعب فلسطين، ومع الحق الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعيش الآمن والكريم".

وأكد السوداني "موقف العراق الثابت في رفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وانتهاكات وحشية على يد قوات الاحتلال"، مشيراً إلى "استعداد العراق لتقديم كل أنواع الدعم والمساندة من أجل إنهاء معاناة أهالي غزة".