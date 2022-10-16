السوداني للسفير البريطاني: نعمل على جعل شراكتنا معكم بنّاءة

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني، يوم الأحد، على أهمية الشراكة البنّاءة مع بريطانيا والعمل على أن يكون العراق مرتكزاً فاعلاً إقليمياً.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير استقبل اليوم السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، وجرى خلال اللقاء بحث مستقبل العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك بين العراق وبريطانيا، فضلا عن استعراض مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية على المستويين الوطني والإقليمي.

وأكد السوداني خلال اللقاء على أهمية الشراكة البنّاءة مع المملكة المتحدة، والعمل على أن يكون العراق مرتكزاً فاعلاً في نظام إقليمي مستقر.

وأشار إلى أن العملية السياسية والديمقراطية يجب أن تمضي تحت مظلة الدستور، مبينا أن برنامجه الحكومي سيركز على الجوانب الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين، كما شدد على رفض إقصاء أي طرف وطني فاعل في هذه المسار.

بدوره أكد السفير البريطاني، عن دعم حكومة بلاده للجهود المبذولة من أجل تشكيل حكومة عراقية جديدة، تلبّي تطلعات الشعب العراقي في التقدّم والازدهار.