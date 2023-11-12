السوداني للسفير البريطاني: قواتنا ملتزمة بحفظ الأمن والاستقرار إزاء كل التهديدات والتحديات

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، أن وات القوات العراقية ملتزمة بحفظ الأمن والاستقرار في كل أنحاء البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل سفير المملكة المتحدة في العراق، ستيفن هيتشن، وجرى خلال اللقاء التباحث في مجمل العلاقات العامة بين البلدين، وأبرز مجالات تطويرها، بما يخدم المصلحة المشتركة لشعبيهما.

كما جرت مناقشة تطوّرات الأوضاع في غزّة وما يواجهه الشعب الفلسطيني من عدوان متواصل، وفي هذا الصدد، جدد السوداني تأكيده على ضرورة أن يكون للدول الكبرى موقف إزاء هذا العدوان، وأن تمارس دورها المسؤول ضمن المجتمع الدولي؛ من أجل منع ما يحصل في الأراضي المحتلة من انتهاكات جسيمة وخرق واضح للقانون الدولي.

وبين السوداني أن القوات الأمنية العراقية ملتزمة بحفظ الأمن والاستقرار في كل أنحاء العراق إزاء كل التهديدات والتحديات.

من جانبه جدد السفير البريطاني حرص حكومة بلاده على التعاون مع العراق؛ لإيجاد مخارج للأزمة في غزّة، ومنع تمددها إلى باقي أنحاء الشرق الأوسط.