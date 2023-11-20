السوداني للسفيرة الأمريكية في العراق: ملتزمون بحماية البعثات الدبلوماسية

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين، للسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي، التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية في بغداد.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة ملفات التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما شهد اللقاء بحث علاقات التعاون بين البنك المركزي العراقي والخزانة الأميركية، إذ ستُجرى مناقشة عدد من المحاور في الاجتماع الذي سيعقده الطرفان الأسبوع المقبل".

وأشار إلى تطرق اللقاء إلى الأحداث المأساوية التي تجري في غزّة، وما تشهده من جرائم إبادة جماعية تستهدف المدنيين الأبرياء من قبل سلطات الاحتلال، وأشار إلى حجم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الفلسطينيين، وتفاقم الوضع الإنساني.

وأكد رئيس مجلس الوزراء موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء القضية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة إيقاف الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال، وفتح الممرات الآمنة والسماح بدخول المساعدات الغذائية والطبية للمدنيين، فضلاً عن ضمان حقوق الفلسطينيين في العيش الكريم والآمن.

ولفت إلى التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية، وكذلك حماية المستشارين الأمنيين ضمن بعثة التحالف الدولي لمحاربة داعش، مؤكداً أنّ الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها القانونية في حفظ الأمن والاستقرار على الأراضي العراقية، وفقا للبيان.