السوداني للبنك الدولي: نعمل على تحويل الفئات الفقيرة إلى منتجة في سوق العمل

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، أن من أولويات حكومته تحويل الفئات الفقيرة من متلقية للمعونات الاجتماعية إلى أشخاص فاعلين في سوق العمل.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير استقبل نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، بحضور المدير الإقليمي لدول الشرق ومدير البنك الدولي في العراق، وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي لتنفيذ مشاريع استراتيجية مهمة في مجالات متعددة.

وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضاً وضع برامج طموحة تستهدف تنفيذ الإصلاحات في القطاع المصرفي وفي تنمية القطاع الخاص، كما تساند البرامج الحكومية لمواجهة التغيرات المناخية.

وشهد اللقاء التباحث بشأن تنفيذ برامج مشتركة تصبّ في مجال تشغيل الشباب، والتخفيف من البطالة، وتطوير برنامج الحماية الاجتماعية، كذلك جرى البحث في تأسيس صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أولويات الحكومة المبنية على الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وعزمها تحويل الفئات الفقيرة من متلقين للرعاية الاجتماعية إلى أشخاص فعّالين في سوق العمل، عبر خطط مدروسة وواقعية.