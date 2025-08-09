السوداني: للاسف اغلب القوى السياسية عرقلت عملية اجراء التعديل الوزاري

شفق نيوز - بغداد

اتهم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، قوى سياسية (لم يسمها) مشاركة في الحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها بأنها قد عرقلت إجراء تعديل وزاري على ست وزارات.

جاء ذلك في كلمة له القاها خلال المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي تحت شعار (تقييم الأداء.. مسار للإصلاح والتميّز الحكومي).

وقال السوداني في كلمته، إن نتائج التقييم أفضت إلى أن هناك ست وزارات كانت بحاجة الى تعديل وزاري، مردفا بالقول إن: حكومتنا حكومة ائتلافية مشكلة من قوى سياسية وحتى نجري هذا التعديل كان ينبغي اولا مشاوراتها، ولكن للاسف اغلب القوى السياسية عارضت عملية إجراء هذا التعديل.

ولفت إلى أن، ست وزارات كانت نتائج التقييم واضحة بشأنها، بان هناك ضعفا بالاداء، مضيفا أن بعض الكتل السياسية قدمت بدلاء اقل بكثير ممن تم تقديمهم في خطوة واضحة لعرقلة هذا الاجراء.