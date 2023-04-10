السوداني لقوباد طالباني: حكومتي قطعت شوطاً مهماً في الإصلاح الاقتصادي

شفق نيوز / رأى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، أن الأجهزة التنفيذية، وبإسناد وتأييد شعبي وسياسي عام، قد قطعت شوطاً مهماً خلال مدّة قصيرة على مسار البنى التحتية والإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك، خلال استقبال السوداني، نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني، في مكتبه بالعاصمة بغداد، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد اللقاء، التباحث في مستجدات الأوضاع العامة وأهمّ الملفات على المستوى الوطني، وسبل تعزيز العمل الحكومي وتنفيذ البرامج الخدمية والإصلاحية.

واستعرض الجانبان، بحسب البيان، جهود التنسيق والتكامل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في مختلف المجالات، بما يقدّم المصالح العامة للشعب العراقي بأطيافه كافة.

وجدّد السوداني وفق البيان، تأكيده على "أولوية الارتقاء بمستوى الخدمات التي تلبي طموح المواطنين في كل محافظات العراق".

وقال رئيس الوزراء، إن "الأجهزة التنفيذية، وبإسناد وتأييد شعبي وسياسي عام، قد قطعت شوطاً مهماً خلال مدّة قصيرة على مسار البنى التحتية والإصلاح الاقتصادي وملامسة حاجات المواطنين الأساسية.