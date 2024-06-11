السوداني: لقد كشف العدوان على غزة هشاشة النظام الدولي وعجزه

شفق نيوز/ انتقد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، النظام الدولي لـ"هشاشته وعجزه" في إيقاف الابادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في (مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزّة) الذي يُعقد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، بتنظيم مشترك بين الأردن، ومصر، والأمم المتحدة.

وقال السوداني في كلمته، إن العدوان على غزّةَ كشف هشاشة النظام الدولي وعجزه في القيام بواجباته ومسؤولياته، كما وقف العالم عاجزاً إزاء أعداد الضحايا الفلسطينيين المرعبة.

وشدد على أن العدوان أدى الى تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي في عموم غزة، وتسبب في عمليات تهجير وتهديم للمنازل والبنى التحتية وأغلب المنشآت الخدمية والمؤسسات التربوية والصحية.

وجدد السوداني التأكيد على المبادرة التي أطلقها العراق في (مؤتمر السلام 2023)، الذي عقد بالقاهرة في تشرين الأول من العام الماضي، التي تضمنت إنشاء صندوق لدعم غزّةَ بعد العدوان، ووضع تقييمٍ مدروسٍ يحدد الاحتياجات، ويقسم الالتزامات بين الدول المشاركة بطريقة منهجية.