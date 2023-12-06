السوداني لـ"مجموعة الأزمات الدولية": العراق بات مفتاحاً للحلول

شفق نيوز/ رأى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال استقباله، اليوم الأربعاء، المديرة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية كومفورت أيرو والوفد المرافق لها، أن العراق "بات مفتاحاً للحلول".

وبحسب بيان صدر عن مكتب السوداني الإعلامي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، فقد شهد اللقاء التباحث في أهم القضايا والملفات التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية، إذ جرى التطرق إلى دور العراق في المنطقة وتشجيعه الحوار، وكذلك دوره في التهدئة بملف العدوان على غزّة.

وأكد رئيس الوزراء أن العراق بات مفتاحاً للحلول، بعدما قطع شوطاً كبيراً في المسار الديمقراطي، داعياً المنظمات الدولية إلى التعرف بشكل حقيقي على التقدم المتحقق في العراق، بمستويات مختلفة.

وبيّن السوداني أهمية انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، وما تمثله من استحقاق دستوري وتعزيز للّامركزية في العراق، وأن الحكومة باتت اليوم تتمتع بدعم ائتلاف واسع من القوى السياسية الوطنية العراقية التي تضمّ جميع مكونات أطياف الشعب العراقي.

وعن تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أشار السوداني إلى أن المجتمع الدولي والقوى العظمى لم تقُم بمسؤوليتها كما يجب في إيقاف العدوان على غزة، مؤكداً أنّ ما يحصل اليوم هو امتداد لسنوات طويلة من السياسات العنصرية التي ينتهجها كيان الاحتلال، الذي يواصل الإمعان في التجاوز على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.