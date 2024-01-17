السوداني لغوتيريش: العراق يخطط لاعادة ترتيب العلاقة مع يونامي

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، إن العراق يخطط لاعادة ترتيب العلاقة مع بعثة "يونامي".

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الوزراء التقى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش مشاركة سيادته في منتدى دافوس الاقتصادي بدورته الـ54، المنعقد في سويسرا".

وجرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع الجارية في الساحة الدولية، وتأثيرات الحرب في غزّة وانعكاساتها على استقرار المنطقة والعالم، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من خطر الإبادة الجماعية.

وفي مستهلّ اللقاء عبر السوداني عن شكره لغوتيريش لمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية وجهوده في إيقاف الحرب الجائرة على غزة، مؤكداً موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء حقّ الشعب الفلسطيني في العيش الكريم على أرضه.

فيما عبّر غوتيريش عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، مؤكداً مواصلة الأمم المتحدة جهودها الساعية إلى إنهاء الحرب في غزة وإيقاف معاناة المدنيين العزّل.

وتطرق اللقاء إلى قرار الحكومة العراقية في تحديد شكل العلاقة المستقبلية مع بعثة الأمم المتحدة (يونامي)، بعد أن استكمل العراق بناء مؤسساته الدستورية وأوفى بالتزاماته الدولية، فضلاً عن الاتفاق على الانتقال بالعلاقة وإعادة ترتيبها، خصوصاً مع الوكالات الأممية وحسب تخصصها، فضلاً عن استمرار التعاون مع المنظمة الدولية في جهود الحدّ من تأثيرات التغيرات المناخية، والتصحر وشحّ المياه.