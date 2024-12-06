العراق يؤكد موقفه "الثابت" من الاحداث في سوريا ويقارنها بغزة ولبنان

شفق نيوز/ اعتبر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، الاحداث الجارية في سوريا أنها "لا تنفصل عما شهدته غزة ولبنان" التي تسببت بزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وذكر البيان أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، والتداول بشأن تطورات الأحداث في المنطقة، خصوصاً ما يجري على الساحة السورية.

وأكد السوداني أن موقف العراق الرسمي والثابت هو مع وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، مشدداً على أهمية احترام سيادة الأراضي السورية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء مواصلة العراق بذل الجهود الدبلوماسية الحثيثة في سبيل احتواء الأزمة في سوريا، لتأثيرها الصريح على الأمن العراقي، مشيراً إلى أن ما يحدث في سوريا لا ينفصل عما شهدته غزّة ولبنان من أحداث تسببت في تهديد أمن المنطقة وزعزعة استقرارها.

من جهته أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد خلال لقائه عراقجي بشكل منفصل، على تكثيف الجهود من أجل حفظ وحدة وسيادة سوريا.

وذكرت الرئاسة في بيان اليوم، أنه جرى خلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، بحث التطورات السياسية والأمنية على الساحة الإقليمية وخاصة ما تشهده الأراضي السورية مؤخرا من تطورات أمنية وتداعياتها على المنطقة.

وأشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المشترك للوصول إلى حالة الأمن والاستقرار في المنطقة، وحفظ وحدة وسيادة سوريا وسلامة أبنائها، مؤكدا أهمية استمرار التشاور والتنسيق وبما يحفظ السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، ووضع خطة مدروسة لمنع تداعيات الأحداث المتسارعة في المنطقة.

وأكد لطيف موقف العراق الداعم لترسيخ الاستقرار في المنطقة وجهوده الرامية إلى منع توسع دائرة الصراع.

وأوضح أن تطورات الأحداث في سوريا وانعكاساتها على المنطقة ككل هي موضع اهتمام شديد، مبيناً دور العراق الثابت في تعزيز السلّم والأمن الدوليين.

من جانبه أشاد عراقجي بمساعي العراق من أجل إنهاء الصراعات وتهدئة الأوضاع وبما يخدم شعوب المنطقة واستقرارها الأمني والسياسي والاقتصادي.

ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، ان عراقجي وصل إلى مطار بغداد الدولي قادما من طهران في زيارة رسمية تستغرق يومياً واحداً يجتمع فيها مع نظيريه العراقي والسوري لمناقشة اخر التطورات في الوضع السوري.