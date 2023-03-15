السوداني لطالباني: تأمين الخدمات للمواطنين أولوية يقوم عليها الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي

شفق نيوز/ عدّ رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، خلال لقائه نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق قوباد طالباني، تأمين الخدمات للمواطنين "أولوية وضرورة" يقوم الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي.

وشهد اللقاء الذي جرى في مقر نائب رئيس حكومة الإقليم وبحضور محافظ السليمانية ووزير التخطيط في حكومة الإقليم ورئيس إدارة حلبجة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "استعراض مجمل الأوضاع العامة في الإقليم ومحافظة السليمانية ومدينة حلبجة".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى "أهمية العمل المتضامن لحلّ جميع الإشكالات الداخلية انطلاقاً من الأسس التي أرساها الدستور".

كما شدد على "ضرورة مواجهة التحدّيات سواء على الصعيد الاقتصادي، أم على صعيد التنمية وتأمين الخدمات للمواطنين بوصفها أولوية وضرورة، وعليها يقوم الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي".

من جانبه، ثمَّن قوباد طالباني قرار الحكومة بالتصويت على مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة، وعدّه إنصافاً مضافاً لضحايا هذه المدينة التي تعرضت إلى أبشع هجمة في زمن النظام الدكتاتوري.

وجدّد طالباني الدعم لمسار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات، وتحقيق البرنامج الحكومي لمصلحة جميع العراقيين.