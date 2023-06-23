السوداني لشيوخ الأنبار: لا يوجد خط أحمر في مكافحة الفساد وعودة النازحين من أولوياتنا

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، عدم وجود "خط احمر" في مسالة مكافحة الفساد، فيما بيّن أن عودة النازحين وإعادة إعمار المناطق المحررة ضمن أولويات الحكومة.

وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الجمعة، جمعاً من شيوخ ووجهاء محافظة الأنبار، وأكد على أهمية الدور الذي تؤديه العشائر في دعم الدولة وحفظ الأمن، بالإضافة إلى دورها المجتمعي الكبير في حفظ التماسك الاجتماعي بين أبناء الشعب".

وشدّد السوداني على أن "الحكومة ماضية في تنفيذ البرامج والخطط التي وردت في منهاجها الوزاري، من أجل تقديم كل ما من شأنه أن يرفع المستوى الخدمي والمعيشي والاقتصادي للمواطنين".

وأكد السوداني أن "محاربة الفساد، ومكافحة أسبابه جاءت على رأس أولويات الحكومة، وأنه ليس هناك خط أحمر في هذا الملف الذي تسبّب بإهدار الثروات وتلكؤ المشاريع"، مشيراً إلى أن "الحكومة تضع مسألة عودة النازحين، وإعادة إعمار المناطق المحررة من عصابات داعش، ضمن أولوياتها التي تعمل على تنفيذها".