السوداني لشفق نيوز: تمويل رواتب اقليم كوردستان مستمر

شفق نيوز/ اكد رئيس الوزراء الإتحادي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، على استمرارية تمويل رواتب موظفي اقليم كوردستان، فيما بين أن العجز المالي للموازنة بلغ 60 تريليون دينار.

وقال السوداني في رد له على سؤال لمراسل وكالة شفق نيوز، خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم، إن "الموازنة لثلاث سنوات تضمنت تكلفة إنتاج النفط وفق السعر الوطني"، لافتا إلى أن "تكلفة الشركات النفطية لاستخراج النفط في اقليم كوردستان اكثر من السعر الوطني المحدد، كما أن الشركات النفطية في الإقليم توقفت عن انتاج النفط".

واوضح ان "تمويل رواتب اقليم كوردستان مستمر، وآخرها كان شهر شباط وفق قانون الموازنة".

واشار الى ان "قانون الموازنة العامة يلزم الحكومة بارسال الجداول إلى مجلس النواب"، كاشفا ان "العجز المالي بلغ 60 تريليون دينار بقانون الموازنة 2023".

ودعا مجلس وزراء إقليم كوردستان، نهاية الشهر الماضي، مجلس الوزراء الاتحادي الى المصادقة على تعديل قانون الموازنة بـ"الشكل المتفق عليه" وإرساله إلى مجلس النواب لإقراره، كما حث وزارة المالية الاتحادية على تنفيذ القرار الأخير لمجلس الوزراء الاتحادي في أسرع وقت.