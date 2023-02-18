السوداني لشركة سيمنز: برنامجنا يتضمن التعاقد مع شركات عالمية مختصة لتطوير الكهرباء

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الحكومة انتهجت ضمن برنامجها الحكومي التعاقد مع شركات عالمية مختصة لتطوير المنظومة الكهربائية.

جاء ذلك خلال استقباله، في مقر إقامته بمدينة ميونخ الألمانية، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية للطاقة کرستيان بروخ، وذلك على هامش حضوره مؤتمر ميونخ للأمن، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد اللقاء استعراض تنفيذ مذكرة التفاهم بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنز الموقعة بين الطرفين في شهر كانون الثاني الماضي، التي تهدف إلى وضع خطة متكاملة لمنظومة الكهرباء في العراق من خلال إنشاء محطات توليد جديدة، وأعمال صيانة طويلة الأمد.

وأشار السوداني إلى "أهمية تعاون العراق مع شركة سيمنز للطاقة والاستفادة من خبراتها المتراكمة في مجال قطاع الكهرباء".

وأكد رئيس الوزراء، أنّ "الحكومة العراقية انتهجت ضمن برنامجها الحكومي التعاقد مع شركات عالمية مختصة لتطوير المنظومة الكهربائية، بما يساعد في فتح آفاق جديدة للعراق، وهي ماضية لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاز متطلبات العمل".

ووقعت وزارة الكهرباء العراقية يوم الجمعة، 13 / 1 / 2023، مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة سيمنز، في مراسم جرت بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى العاصمة الألمانية برلين.

وتنطوي مذكرة التفاهم على جملة من الفقرات الأساسية التي تشكل خارطة عمل لتطوير منظومة الكهرباء في العراق. وفي ضوء المذكرة، تعمل شركة سيمنز بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، على وضع خطة متكاملة لمنظومة الكهرباء بشكل عام، تتضمن حلولاً للمشاكل، كما تقوم الشركة بإنشاء محطات توليد جديدة.