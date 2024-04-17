السوداني لسيناتور أمريكي: نريد علاقة شاملة لا تقتصر على الأمن

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، أن رؤية حكومته تجاه الولايات المتحدة، هو إيجاد علاقة مستدامة تشمل جميع المجالات، لا تقتصر على المجال الأمني.

جاء ذلك، خلال استقبال السوداني، في مقرّ إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عضو لجنتي العلاقات الخارجية والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ، السيناتور عن الحزب الديمقراطي تيم كين، والوفد المرافق له.

‏وأشار السوداني، خلال اللقاء، إلى ما جرى العمل عليه بين البلدين مؤخراً، عبر مجموعة أسس منهجية ابتدأت باللجنة العسكرية العليا التي ستناقش مهمة التحالف الدولي، وهو ما يخضع للتنظيم في الحوارات الجارية بين وزارة الدفاع العراقية والبنتاغون لتحديد شكل العلاقة الأمنية المستقبلية.

‏وأوضح السوداني أن "اللجنة التنسيقية لاتفاقية الإطار الإستراتيجي عقدت اجتماعها الأول لبحث ملفات الطاقة والتجارة والتعليم وغيرها، بما سيعود بالنفع على البلدين وتقوية الأواصر بين الشعبين"، لافتاً إلى أن "الوفد العراقي يضمّ مجموعة من رجال الأعمال في القطاع الخاص، سيعقدون اجتماعات مع نظرائهم في واشنطن".

‏وشدد على أن "العراق يمتلك علاقات متميزة مع إيران وأمريكا، وهو أمر يخدم الاستقرار في المنطقة"، منوهاً إلى ما يحصل في غزّة، وموقف العراق الثابت والمبدئي من الأحداث، الذي حذر فيه منذ البداية من التداعيات الخطيرة على استقرار المنطقة.