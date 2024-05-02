السوداني لسفير الفاتيكان لدى العراق: نقدّر جهود البابا فرنسيس في دعم القضايا الإنسانية

شفق نيوز/ ابلغ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عصر اليوم الخميس، سفير الكرسي البابوي لدى العراق ميتا ليسكوفار، تقدير العراق للبابا فرنسيس لجهوده في دعم القضايا الإنسانية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن السوداني، خلال اللقاء، أعرب عن تقديره الجهود التي بذلها السفير خلال مدة عمله في العراق، وجهود قداسة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الداعمة للقضايا الإنسانية، ومواقفه إلى جانب حقوق الشعوب، لاسيما خلال الظروف الصعبة التي مر بها الشعب العراقي في مواجهته مع الإرهاب، وقدرته في الحفاظ على التنوع والتآخي الوطني.

من جانبه، أبدى السفير البابوي تثمينه جهود الحكومة العراقية الداعمة للاستقرار والأمن والسلام الإقليمي والدولي، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين العراق وحاضرة الفاتيكان، وفقا للبيان.