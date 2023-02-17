السوداني لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: اللجوء للعنف لن يفضي إلى سلام أو استقرار

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي ان اللجوء للعنف لن يفضي إلى سلام أو استقرار.

جاء ذلك خلال لقاء السوداني والعليمي في مقر إقامة الاول وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 59، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد اللقاء، "استعراض مجمل القضايا العربية والإقليمية، وجوانب دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وأهم التحديات التي تواجهها الشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات".

وأكد السوداني خلال اللقاء، "استمرار جهود العراق الداعمة للاستقرار والتهدئة، وسياسة التواصل والحوار التي انتهجها إزاء مختلف الأزمات"، مشيراً الى أنّ "اللجوء للعنف لن يفضي إلى سلام أو استقرار".