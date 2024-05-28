السوداني لرئيس لاليغا الإسبانية: دعم مستويات الدوري التزام بما ورد في البرنامج الحكومي

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، رئيس رابطة دوري المحترفين الإسباني بكرة القدم (لاليغا)، خافيير تيباس والوفد المرافق، وفقا لبيان صادر عن الحكومة العراقية.

وخلال اللقاء جدد السوداني، التأكيد على دعم الحكومة للاتحاد العراقي لكرة القدم، وعموم النشاط الرياضي، كما جرى التباحث في أوضاع الرياضة العراقية وسير أنشطة الدوري الكروي العراقي، وسبل تطويره.

وأكد أنّ دعم مستويات الدوري جزء من الالتزام بما ورد في برنامجها بشأن رعاية الشباب والرياضة، وتقديم المزيد من الإسناد لهذا القطاع.

وبين السوداني أن الرياضة وأنشطتها محور أساس في صورة العراق أمام العالم، مثلما هي ركيزة لنشاط اقتصادي محرك للطاقات، وإيجاد الفرص واكتشاف المواهب ورعايتها، خاصة أن الشعب العراقي محبّ للرياضة وفعالياتها.

من جانبه، أشاد تيباس بما توفره الحكومة من دعم مستمر للأنشطة الرياضية، وكرة القدم بصورة خاصة، مؤكداً أن الكرة العراقية تشهد تطوراً ملموساً، وأن جهود رعايتها وتطويرها تسير بالمسار الصحيح.