السوداني لرئيس البرلمان العربي: العراق مستمر بنهج التواصل ومواجهة التحديات الاقتصادية

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، استمرار العراق بنهج التواصل ومواجهة التحديات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، المشارك في المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي، الذي استضافته العاصمة بغداد.

وشهد اللقاء بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "البحث في مجمل القضايا العربية والإقليمية، وأبرز التحديات التي تواجه خطط التنمية للشعوب العربية الشقيقة، وسبل تعزيز الروابط الأخوية على المستويات التشريعية والتنفيذية بين العراق و المحيط العربي".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنّ "العراق عازم على الاستمرار بنهج التواصل وتقوية عوامل الاستقرار وأسباب الازدهار، ومواجهة التحديات الاقتصادية عبر التكامل والتعاون المتبادَلين مع جميع الأشقاء والأصدقاء".