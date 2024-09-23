السوداني لبلينكن: يجب إخماد حرب المنطقة

شفق نيوز/ شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على ضرورة بذل كل الجهود اللازمة لإخماد الحرب في المنطقة، من خلال "وقف العدوان المستمر في غزّة ولبنان"، محذراً في الوقت نفسه من توسعة الصراع وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال استقبال السوداني، مساء الاثنين، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقر إقامته بنيويورك، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، في مختلف المجالات، وكذلك مناقشة آخر التطورات التي تشهدها المنطقة في ما يتعلق بالتصعيد الأخير في لبنان.

وأكد السوداني، أن "العالم والمنطقة يمرّان بوقت عصيب، وقد سبق للعراق أن حذّر مراراً من مغبّة نشوب حرب شاملة يمكن أن تندلع في أي وقت بسبب انعدام الحلول من جانب المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية"، مشدداً على ضرورة "قيام الأمم المتحدة بواجباتها ومسؤولياتها تجاه ما تتعرض له غزّة ولبنان من جرائم عدوانية تستهدف المدنيين، ولاسيما النساء والأطفال".

وتطرق اللقاء، إلى مجالات التعاون الثنائي في قطّاع الطاقة، وكذلك مناقشة ملف التحالف الدولي وتواصل الحوارات لإنهاء تواجده في العراق، والانتقال إلى بناء علاقات تعاون ثنائية مع دول التحالف، في مختلف المجالات والقطاعات.