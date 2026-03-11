السوداني لبزشكيان: نرفض الحرب على إيران ولن نسمح باستخدام العراق للاعتداء عليها

شفق نيوز– بغداد

أكد رئيس الوزراء العراقي "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، رفض العراق للحرب التي تستهدف إيران، مشدداً على عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء عليها، فيما أعرب عن رفضه للهجمات التي تستهدف الأراضي العراقية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السوداني مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، جدد خلاله تعازي العراق حكومةً وشعباً بمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومن معه من أفراد أسرته وعدد من أبناء الشعب الإيراني، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان أن السوداني أكد رفض واستنكار العراق للحرب التي تستهدف إيران وحرصه على أمن وسلامة المنطقة وشعوبها، معبراً عن الاستعداد لبذل الجهود لإنهائها والعودة إلى الحوار والحلول السلمية بعيداً عن لغة القوة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد السوداني على أن الحكومة العراقية حريصة على أمن وسيادة إيران، ولن تسمح لأي جهة أو أفراد باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء عليها، مؤكداً أن الهجمات التي تستهدف الأراضي العراقية تمثل انتهاكاً لسيادة البلاد وأمنها وتقوض المساعي التي يبذلها العراق لإنهاء الحرب والعودة إلى الحوار.

من جانبه، أعرب بزشكيان عن شكره لمواقف العراق الرافضة لاستخدام القوة في حل النزاعات، مثمناً جهود الحكومة العراقية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ومؤكداً حرص بلاده على سيادة العراق وسلامة أراضيه.

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير / شباط 2026، تعرضت مناطق في العراق وإقليم كوردستان لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، نُسبت إلى فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق، في إطار التصعيد الإقليمي الذي أعقب الضربات على الأراضي الإيرانية.