السوداني لبارزاني: الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في بناء الثقة مع حكومة الإقليم

شفق نيوز/أكد رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، أن الحكومة وخلال عامين قطعت شوطاً كبيراً في بناء الثقة مع حكومة الإقليم، ومعالجة الكثير من المشكلات بناءً على الرغبات القوية المشتركة في تجاوز الخلافات.

جاء ذلك خلال استقبال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني لرئيس الوزراء، في مصيف صلاح الدين بمدينة أربيل، ضمن زيارته التي يجريها الأخير الى الإقليم، وتشمل السليمانية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وهنأ السوداني خلال اللقاء، بنجاح انتخابات برلمان الإقليم، مؤكداً أن هذا النجاح ينعكس ايجاباً على مجمل أنحاء العراق وليس الإقليم لوحده.

وأشار الى أهمية الإسراع بتشكيل حكومة الإقليم، والحفاظ على الاستقرار السياسي في كوردستان الذي يعضّد استقرار مجمل العملية السياسية في العراق.

وثمّن السوداني، الروح الايجابية التي تعمل بها حكومة الاقليم ازاء الملفات المشتركة مع الحكومة الاتحادية، مشيراً الى ان الحكومة خلال عامين قطعت شوطاً كبيراً في بناء الثقة مع حكومة الاقليم، ومعالجة الكثير من المشاكل بناءً على الرغبات القوية المشتركة في تجاوز الخلافات.

وجرى خلال اللقاء البحث في الحوارات الجارية بين القوى الفائزة بالانتخابات، إذ أبدى رئيس الوزراء الاتحادي، استعداده العمل وتقديم المساعدة في تقريب وجهات النظر، للإسراع في تشكيل حكومة الاقليم الجديدة.

من جانبه، لفت بارزاني، إلى أن الدور الايجابي للسوداني، كان سبباً في نجاح الانتخابات بالإقليم، مؤكداً المضي في الحوارات مع القوى الكوردستانية لتشكيل الحكومة بالإقليم.

وشهد اللقاء مناقشة مجمل الأوضاع العامة على الساحة الوطنية والتطورات الإقليمية، وما يبذله العراق من مساعٍ لتقديم المساعدات الانسانية وجهوده لإيقاف العدوان على غزة ولبنان، وفق البيان.