السوداني: لا مجال لمناقشة تغيير النظام السياسي في العراق

شفق نيوز/ أعرب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، عن رفضه لكل من يحاول الربط بين الوضع السياسي في سوريا مع العراق، مشددا على أنه لا "مجال لمناقشة تغيير النظام السياسي في البلاد".

وقال السوداني في كلمة القاها خلال ذكرى "يوم الشهيد العراقي، إن "هناك من حاول ربطَ التغييرِ في سوريا، بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمرٌ لا مجال لمناقشته".

وأضاف أنه "نمتلك نظاماً ديمقراطياً تعددياً يضمُّ الجميع، ويضمن التداول السلميَّ للسلطة، ويسمح بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت سقف الدستورِ والقانون".

وشدد السوداني على أنه "ليس من حقِّ أحد أن يفرض علينا التغيير والإصلاحَ في أي ملف، اقتصادياً كان أم أمنياً، مع إقرارنا بوجود حاجة لعملية الإصلاح في مختلف المفاصل".