السوداني: لا سلاح خارج الدولة.. ولا نية للتطبيع مع إسرائيل

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الخميس، أن حكومته ماضية في تثبيت مبدأ احتكار الدولة للسلاح، ورفض وجود أي سلاح خارج مؤسساتها الرسمية، مشدداً على أن هذا التوجه يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتعزيز هيبة الدولة واستقرارها.

وقال السوداني، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أن "ثنائية السلاح لا تتطابق مع مفهوم الدولة"، مضيفاً: "واجهنا الإرهاب لعقدين، واليوم نعمل على تقوية مؤسساتنا الأمنية، من خلال خارطة طريق قانونية وسياسية وأمنية تهدف لحصر السلاح بيد الدولة فقط".

وفي سياق آخر، حسم السوداني الجدل بشأن موقف العراق من التطبيع، مؤكداً خلال المقابلة، أنه على عدم وجود أي نية لدى العراق للاعتراف بإسرائيل أو توقيع معاهدة سلام معها، مشدداً على تمسك بلاده بالموقف العربي الثابت من القضية الفلسطينية.

وفي حين أكد السوداني التزام بلاده بالثوابت القومية، يرى محللون أن العراق قد يوازن بين موقفه المبدئي من القضية الفلسطينية، وبين تفادي التصعيد مع الولايات المتحدة أو المساس بالمصالح الغربية، في إطار ما يُعرف بـ"مسار سلام غير مباشر" يتجنب المواجهة مع إسرائيل دون الذهاب إلى التطبيع الرسمي.