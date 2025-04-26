السوداني: كل المحطات الكهربائية ستعمل على الغاز العراقي نهاية 2027

شفق نيوز/ ذكر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن محطات الكهرباء كافة ستعمل على الغاز العراقي في نهاية العام 2027.

وقال السوداني في كلمة القاها خلال حضوره اليوم مؤتمراً عشائرياً، ان "هناك حالة من الرضا لعمل الحكومة التي وضعت أولويات المواطن كضرورة لمعالجة الأخطاء والسياسات التي أدت إلى التأخر، عبر العمل على مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية".

وأشار إلى "ما تحقق من خطوات في مجال الإصلاح الاقتصادي، بضمنها إيقاف الهدر في إنتاج الكهرباء، وحرق الغاز، حيث ستعمل كل المحطات نهاية 2027 على الغاز العراقي"، مؤكداً أنّ "العراق كان ينفق 6 تريليونات دينار سنوياً على استيراد المشتقات النفطية، واليوم حققنا الاكتفاء الذاتي".

ويعمل العراق حاليًا على تجهيز البنية التحتية في ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة، من أجل استيراد الغاز المسال، والذي قد يستغرق من 3 إلى 5 أشهر مقبلة.

إذ من المقرر التعاقد على منصة عائمة للتفريغ والتخزين، وربطها بأنبوب بطول 40 كيلومترًا، ينقل الغاز من خلال ربطه بالأنبوب الوطني القريب من شط البصرة.

وكان وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز عزت صابر قد صرّح، نهاية شهر شباط/فبراير الماضي، بأن الحكومة الاتحادية تدرس إمكانية استيراد الغاز من دولتي قطر والجزائر بعد إلغاء الرئيس الأمريكي الإعفاء الممنوح للعراق في استيراد هذه المادة من إيران، مؤكداً أن الوزارة عازمة على إيقاف حرق الغاز المصاحب في العام 2030.

ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.

وكان العراق، وقع في كانون الأول/ أكتوبر 2024، اتفاقا مع تركمانستان، لاستيراد الغاز بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من يوميا، عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل، لكن لم يبدأ العمل به الآن بسبب مشاكل فنية، كما أعلنت وزارة الكهرباء مؤخرا.