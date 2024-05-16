السوداني: لا يمكن الانطلاق بمشاريع اقتصادية في مدن تفتقر إلى البُنى التحتية

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، أنه لا يمكن الانطلاق بمشاريع اقتصادية في مدن تفتقر إلى البُنى التحتية الذي تعاني منه المحافظات العراقية بينها العاصمة بغداد.

جاء ذلك في كلمة له على هامش مراسم احتفالية وضع حجر الأساس لمشروع مجاري ناحية الوحدة الاستراتيجي جنوبي بغداد.

وقال السوداني في كلمته، إن "هذا المشروع هو من بين المشاريع البُنى التحتية التي وضعناها كأولوية خاصة مشاريع الصرف الصحي"، مردفا بالقول إن "كلفة مشاريع مياه الصرف الصحي ضمن الإتفاق العراقي - الصيني لمحافظة بغداد وهي اربعة مشاريع أكثر من ترليون دينار ".

وأضاف أن "شبكات مياه الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والبلدية والمدارس والمراكز الصحية وخدماتها هذه بنى تحتية اساسية، وهي ايضا من مقومات تحقيق التنمية الاقتصادية"، منوها الى أنه "لا يمكن ان ننطلق بمشاريع اقتصادية في مدن تفتقر الى البنى التحتية، ومع تنفيذ هذه المشاريع ترتفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني".

كما أشار السوداني إلى أن "الخدمات اليوم اصبحت دعامة من دعائم الاستقرار في البلد، وهي جزء من تلبية متطلبات أبناء الشعب الذي عانى كثيرا في هذه المسألة، وخصوصا في بغداد، فمازال امامنا شوط كبير وطويل حتى نصل لكل المناطق في مشاريع البنى التحتية".

وشدد على أنه "لا يوجد في قاموس هذه الحكومة مشروع متلكئ ابدا، ونحن اُبتُلينا منذ 10 أعوام بالمشاريع المتلكئة"، وقال أيضا "نعول على الأعضاء في مجلس النواب في دعم هذه الجهود التي من شأنها ان تؤسس الخدمات في المحافظات كافة".

وتابع رئيس مجلس الوزراء بالقول إن "المحافظات تفتقر الى مشاريع البُنى التحتية، ولا يمكن القبول بهذا الواقع ونحن نعيش في العام 2024 ، ولا يمكن الشروع بأي خدمات من دون البنى التحتية".