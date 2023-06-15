السوداني: قطر أحد أكبر حلفاء العراق في المنطقة ولديها رغبة للمشاركة بطريق التنمية

شفق نيوز/ اعتبر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، دولة قطر من أكبر حلفاء العراق في المنطقة، معلناً رغبة الدوحة في المشاركة بطريق التنمية، فيما أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أهمية العراق الإقليمية.

وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمير القطري، تابعته وكالة شفق نيوز "زيارة أمير قطر إلى العراق تعبر عن عمق العلاقة المتنامية بين البلدين".

وأضاف "قادرون على تحقيق التكامل مع قطر، وهي ستبقى واحدة من أكبر حلفائنا في المنطقة".

وأشار إلى أن "العراق يملك احتياطياً نفطياً يصل إلى 145 مليار برميل، كما أن العراق يتمتع باستقرار أمني وسياسي يجعله بيئة عمل واعدة".

وبين السوداني أن المباحثات العراقية القطرية تضمنت التعاون الأمني بما يصب في مصلحة المنطقة، مؤكداً أن "العراق مستعد للعمل مع الأشقاء لتحقيق السلام والتنمية والازدهار".

وأعلن أن هناك "رغبة جادة من قطر للمشاركة في مشروع التنمية".

بدوره قال أمير قطر إن "زيارتنا إلى بغداد تعكس عمق العلاقة بين العراق وقطر، واتفقنا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على التبادل التجاري بين العراق وقطر ويجب أن ينمو".

وتابع "بحثنا تعزيز العلاقات في مجال الطاقة والتجارة والاقتصاد، كما ناقشنا المبادرات الإقليمية لتعزيز العلاقات بين دول المنطقة ومن بينها مشروع الربط الكهربائي".

وأكد آل ثاني "وقعنا عدداً من مذكرات التفاهم بخصوص التجارة والطاقة".

وختم بالقول "ندرك أهمية العراق بالمنطقة وأمن العراق جزء من استقرار المنطقة".

كما بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع أمير قطر تميم بن حمد، اليوم الخميس، تطوير العلاقات الثنائية وتنميتها، فيما ترأسا مباحثات تضم وفدي البلدين في مجالات متعددة أبرزها الطاقة والنقل والتعاون الأمني والمعلوماتي.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وأمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عقدا، اليوم الخميس، لقاءاً منفرداً، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها وتنميتها، بما يعود بالمنفعة على شعبي البلدين وعموم بلدان المنطقة".

وأضاف البيان أن "رئيس مجلس الوزراء وأمير دولة قطر ترأسا المباحثات الموسعة بين وفدي البلدين، جرت خلالها مناقشة عدد من الملفات المشتركة بين العراق وقطر، تتعلق بالطاقة والنقل والمجالات الاقتصادية والاستثمارية، وفي مجال التعاون الأمني والمعلوماتي.

ووفق البيان فقد "رحّب رئيس مجلس الوزراء بسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق في زيارتهم إلى بلدهم العراق"، مشيراً إلى "الدلالات المهمة للزيارة، وما تعبر عنه من رغبة جادة في تطوير العلاقات بين البلدين، على مختلف المستويات والصعد".

من جانبه، عبّر أمير قطر عن "حرصه على إدامة أفضل العلاقات مع العراق، والتطلع إلى الاستمرار في تنميتها، بما يعزز الشراكة والتكامل، ويفتح آفاقاً أوسع في مختلف المجالات، كما أشاد بمكانة العراق ودوره المحوري المهم في المنطقة".

ووصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئاسات العراقية الثلاث، إضافة الى عدد من القيادات السياسية العراقية، مشيرا إلى أنه سيبحث في بغداد ملف القطاع التجاري والاستثماري والتعاون الأمني وملفات أخرى.