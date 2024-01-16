السوداني في أول تعليق على قصف أربيل: عمل عدواني واضح ونحتفظ بحق الرد

شفق نيوز/ نقل موقع "بلومبيرغ" الأمريكي عن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قوله خلال مقابلة أجريت معه، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر "دافوس" بسويسرا التي يزورها حاليا، ان الضربة الصاروخية التي قامت بها إيران واستهدفت فيها مدينة اربيل، تمثل "عملا عدوانيا واضحا ضد العراق استهدف منطقة سكنية كان الضحايا فيها عائلة عراقية كوردية، بينهم أطفال".

وقال السوداني خلال المقابلة، التي نشرها "بلومبيرغ"، وترجمته وكالة شفق نيوز، إن "هذا بالتأكيد تطور خطير يقوض العلاقة القوية بين العراق وإيران".

وتابع رئيس الوزراء العراقي قوله، ان "الحكومة العراقية تحتفظ بحقها للقيام بكافة الاجراءات الدبلوماسية والقانونية وفق سيادتها".

وليل الاثنين على الثلاثاء شن الحرس الثوري الإيراني قصفاً عنيفاً بصواريخ باليستية استهدف بها مناطق مدنية في مدينة اربيل، مما أدى الى سقوط 10 مدنيين بين ضحية وجريح.

اعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن الضربات التي استهدفت اربيل، وقال في بيان، إنها جاءت "ردًا على جرائم النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونية تم استهداف مقر تجسسي رئيسي للموساد في إقليم كردستان العراق وتم تدميره بالصواريخ الباليستية".

وعدّ مجلس أمن إقليم كوردستان، فجر اليوم، القصف الصاروخي الذي شنّه الحرس الثوري الإيراني والذي استهدف به مناطق مدنية في مدينة اربيل "إنتهاكاً صارخاً لسيادة" الإقليم والعراق كافة.