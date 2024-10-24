السوداني: قرار الحرب والسلم تقرره الدولة ومصلحة العراق وشعبه فوق أي اعتبار

شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم الخميس، على أن قرار الحرب والسلم تقرره الدولة العراقية بمؤسساتها الدستورية.

وقال السوداني إن: "كل من يخرج عن ذلك سيكون بمواجهة الدولة التي تستند إلى قوة الدستور والقانون في تنفيذ واجباتها ومهامّها"، مؤكداً أن "مصلحة العراق والعراقيين فوق أي اعتبار".

جاء ذلك في حديث له خلال لقائه جمعاً من شيوخ العشائر والوجهاء في عموم محافظة واسط على هامش الزيارة التي يجريها هناك، حسبما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

ويأتي حديث السوداني في وقت تواصل فيه ما تسمى "المقاومة الاسلامية في العراق" هجمات شبه يومية بالصواريخ والطائرات المسيّرة تطال اهدافاً اسرائيلية على خلفية الحرب في غزة ولبنان.

ومنذ نيسان/ أبريل، أكدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق، من دون أن توجّه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، وأعلنت مرات عدة أنها اعترضت مسيّرات خارج مجالها الجوي.

كما نفذت بعض الفصائل التابعة للمقاومة العراقية عشرات الهجمات ضد القوات الامريكية المنتشرة في العراق وسوريا في إطار التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش.