السوداني في "يوم الجريح العراقي":  ملتزمون برعايتهم

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، التزام الحكومة برعاية جرحى القوات الأمنية وعوائلهم، وتوفير مستحقاتهم واحتياجاتهم، تقديراً لتضحياتهم في سبيل الوطن.

وقال السوداني في بيان بمناسبة "يوم الجريح العراقي"، الذي أقرته الحكومة في 26 حزيران من كل عام، إن "هذا اليوم يمثل محطة لاستذكار تضحيات أبطالنا في القوات الأمنية، بمختلف صنوفها، لما قدموه من دماء وجهود في سبيل حماية العراق وشعبه ومكتسباته".

وأضاف أن "هذه التضحيات لم تقتصر على ميادين المعارك ضد الإرهاب، بل شملت أيضاً أداء المهامّ الأمنية اليومية في مختلف أنحاء البلاد".

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة "تجدد التزامها برعاية جرحى القوات الأمنية وعوائلهم من خلال تأمين مستحقاتهم والاهتمام بمتطلباتهم، تقديراً واحتراماً للأبطال المضحين".