السوداني في أنقرة خلال أيام.. سوريا والعماليون أبرز أجندات الزيارة

شفق نيوز/ كشفت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، يوم الثلاثاء، عن أبرز اجندة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته المرتقبة إلى تركيا، المقررة الأسبوع الحالي.

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة السوداني المرتقبة الى انقرة هذا الأسبوع مهمة جداً في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة وخاصة في الساحة السورية واستمرار العدوان الإسرائيلي والتوغل في العمق السوري، فهذا يشكل خطراً على كل دول المنطقة، فهذا الملف بكل تأكيد سوف يتصدر المباحثات".

وأضاف الموسوي، أن "السوداني سيبحث في انقرة الملف الأمني الداخلي المتعلق بتواجد حزب العمال الكوردستاني وكذلك التواجد العسكري التركي داخل الأراضي العراقية، وما يهدده هذا الصراع للأمن القومي العراقي، كما ان السوداني مطالب بانهاء هذا التواجد عبر الأطر القانونية والدبلوماسية مع الجانب التركي".

وبين ان "الملف الاقتصادي اكيد سيكون حاضراً وبقوة خلال مباحثات السوداني مع المسؤولين في انقرة، خاصة بما يتعلق بمشروع طريق التنمية، فتركيا جزء مهم من هذا المشروع، إضافة الى ملف المياه وسعي العراق للحصول على كامل حصته العادلة من المياه، خاصة في ظل خطورة ازمة الجفاف وقرب فصل الصيف".

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية قوله انه "بعد ختام السوداني زيارته الى انقرة، سنعمل على استضافته في مجلس النواب العراقي، للاطلاع على تفاصيل الزيارة ومعرفة ما حسمه من ملفات ذات أهمية مشتركة بين البلدين".

وأعلنت السفارة العراقية في أنقرة، أمس الاثنين، عن وصول وفد عراقي رسمي تمهيداً لتوقيع مذكرات تفاهم ثنائية.

وقالت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن زيارة الوفد تأتي في إطار التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هذا الأسبوع.

وأوضحت أن المذكرات تشمل مجالات حيوية متعددة، من بينها الأمن، والنقل، والتخطيط، والتعليم، والاتصالات، والصناعة.

وكان السفير العراقي في أنقرة، ماجد اللجماوي، قال إن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى تركيا، ستشمل بحث ملفات عدة، منها طريق التنمية والطاقة والتجارة.

وقد أعلن وزير النقل التركي، عبد القادر اورال اوغلو، في وقت سابق، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيزور تركيا خلال الأيام المقبلة، فيما سيزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العراق خلال النصف الأول من العام الجاري.