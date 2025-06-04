السوداني: في موعد لن يتجاوز 2027 ستكون نسبة حرق الغاز صفراً بالعراق

شفق نيوز/ جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، خفض نسبة حرق الغاز المصاحب الى الصفر بالمائة في العراق بالعام 2027.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الوطني لرواد البيئة الشباب الذي أقيم في الجامعة المستنصرية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.

وقال السوداني في كلمته، إنه "عملنا على تشديد الضوابط على مصادر التلوث، وتحويل المعامل الإنتاجية ومعامل الطابوق إلى منشآت صديقة للبيئة".

وأضاف أن "توظيف تقنيات الرش الحديثة في الزراعة، ساهم بزيادة الغطاء الأخضر، واتساع الرقعة الزراعية".

وذكر السوداني أنه "بدأنا بمشاريع مهمة لتوفير المياه والحد من هدرها، ووقعنا اتفاقاً مع تركيا لتنفيذ مشاريع حديثة لإدارة المياه".

كما أشار رئيس مجلس الوزراء الى أن "الحكومة العمل في مشروع محطة توليد الطاقة من النفايات سعة (100) ميكاواط في النهروان.

وقال السوداني "دعمنا الأبحاث العلمية لتحديد مصادر التلوث، ومعالجة الانبعاثات، وتوسعة مبادرة التشجير وحماية المناطق الطبيعية والخضراء".

ونوه الى أن الحكومة العراقية "وضعت حلاً جذرياً لعملية حرق الغاز، وأبرمنا عقوداً مع شركات عدة، وفي موعد لن يتجاوز عام 2027 ستكون نسبة حرق الغاز صفراً.

واختتم حديثه بالقول إنه "90 % من التخصيصات المالية وجهت لمشاريع محطات معالجة الصرف الصحي للحد من التلوث، وسننجز أحدث معمل لتدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة".