السوداني في لقاء مع كتلة الديمقراطي الكوردستاني: لنعتمد الدستور مرجعية أساسية بين بغداد وأربيل

شفق نيوز / أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء الاثنين، أهمية اعتماد الدستور مرجعيةً أساسيةً لحلّ جميع الملفات العالقة، أو الصعوبات التي يواجهها العمل المشترك بين بغداد وأربيل.

جاء ذلك، خلال استقبال السوداني، مساء اليوم، لأعضاء مجلس النواب العراقي، من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني البرلمانية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، استعراض الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني، وأهمّ التحديات التي تواجهها خطط الإصلاح والتنمية.

وحثّ السوداني، على "تكثيف الجهود لتكامل العمل البرلماني في الرقابة والتشريع، مع الجهد الحكومي الساعي للإصلاح ورفع مستوى الخدمات، من أجل تحقيق تطلعات المواطنين في جميع أنحاء البلاد".

وشدّد على ضرورة "العمل لتقوية الجبهة الداخلية، وتأمين الحماية لجميع المكوّنات والأطياف المتآخية للشعب العراقي، نحو ترسيخ العيش المشترك والسلم الأهلي المستدام".