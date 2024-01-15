السوداني في سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس ويستعد لإجراء سلسلة لقاءات

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي بنسخته الـ54

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل مساء اليوم، إلى سويسرا للمشاركة في الدورة الرابعة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الذي يُعقد للمدة من 15-19 كانون الثاني الجاري، بمشاركة دولية واسعة".

وبييّنن أن السوداني، "سيجري في هذا المنتدى سلسلة من اللقاءات والاجتماعات ستركز على الشراكات الاقتصادية البناءة مع دول العالم المختلفة، وذلك ضمن إطار خطط الحكومة العراقية في التنمية والإصلاح".

ويُعقد منتدى دافوس هذا العام تحت شعار "إعادة بناء الثقة"، وسيناقش عدة قضايا سياسية، في مقدمتها الحرب على غزّة، وقضايا اقتصادية ومناخية وصحية تشكل تحديات كبيرة يواجهها العالم اليوم.