السوداني في إسبانيا لحشد دعم دولي يمنع أي عدوان إسرائيلي على العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مطلع، يوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيعمل خلال زيارته الحالية إلى إسبانيا للحصول على تحشيد دولي لمنع أي عدوان إسرائيلي مرتقب على العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني سيستغل زيارته الحالية الى إسبانيا لبحث ملف التهديد الإسرائيلي على العراق مع الاتحاد الأوروبي وسيسعى للحصول على دعم وتحشيد دولي غربي يقف ضد أي عدوان إسرائيلي مرتقب على العراق، فهناك خشية من هذا العدوان لدى الحكومة العراقية والأطراف السياسية".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "العراق يتحرك سياسياً ودبلوماسياً بشكل سريع نحو المجتمع الدولي وعبر بوابات مختلفة من أجل صناعة ضغط دولي على تل أبيب يمنع تنفيذها أي هجمات عسكرية على العراق، وزيارة السوداني إلى إسبانيا واجتماعاته هناك سوف تتركز على هذا الملف بكل تأكيد لما يشكل الملف وخطورته من أولية قصوى لدى الحكومة العراقية".

وفي وقت سابق اليوم، توجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى إسبانيا في زيارة رسمية، بحسب بيان مقتضب لمكتبه الإعلامي ورد لوكالة شفق نيوز.

وكان السوداني تلقى دعوة رسمية من نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة.

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، قد أكد اليوم أن القوات العراقية "في حالة تأهب قصوى" وجاهزة للدفاع عن سيادة البلاد في مواجهة أي تهديد خارجي.

وقال رسول لوكالة شفق نيوز، إن "القائد العام للقوات المسلحة، أصدر خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني، توجيهات مباشرة إلى قيادة الدفاع الجوي باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية أجواء العراق، وتوفير كل المتطلبات اللازمة لتعزيز الدفاع عن السيادة الوطنية، كما وجه الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بجمع المعلومات وتحليلها باستمرار، مع تقديم تقارير مفصلة للقائد العام كل 12 ساعة".

وشدد رسول على أن القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها في حالة تأهب قصوى ومستعدة للتصدي لأي عدوان.

من جهة أخرى، أكد اللواء رسول أن الحكومة العراقية تدعم الجهود الدبلوماسية، كما تعمل الدبلوماسية العراقية على التصدي للتهديدات الإسرائيلية من خلال مشاركتها في اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في بيان أنها وجهت رسائل رسمية إلى مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، "رداً على تهديدات إسرائيل بالاعتداء على العراق".

هذه التهديدات جاءت بشكل رسمي عبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي بعث برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، حثّ فيها على اتخاذ إجراء فوري للتصدي لأنشطة الجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق.

وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية: "تستعد المؤسسة الأمنية للتعامل مع التهديد الناشئ بعد الارتفاع الحاد في عدد الهجمات من العراق من 6 هجمات فقط بطائرات مسيرة في آب/ أغسطس الماضي، إلى 31 هجوماً في أيلول/ سبتمبر الماضي، ثم إلى 90 هجوماً في تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، ومنذ بداية الشهر الجاري، تم تسجيل أكثر من 65 عملية إطلاق".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت "كتائب حزب الله العراق" إحدى أبرز الفصائل التي تتبنى ضمن إطار المقاومة العراقية هجماتها صوب اسرائيل، استمرار "عمليات نصرة غزة" رغم وقف إطلاق النار في لبنان الذي أعلن عنه أمس الرئيس الأميركي جو بايدن.