السوداني في تركيا بعد غد الثلاثاء و3 ملفات تتصدر الزيارة

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي، يوم الأحد، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيزور تركيا الثلاثاء المقبل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "السوداني سيبحث مع المسؤولين الاتراك جملة من الملفات أبرزها المياه وتأمين الحدود والتبادل التجاري".

وكان السوداني، تلقى يوم الثلاثاء (10 / 1 / 2023) دعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا، ووعد بتلبيتها.

وأكد أردوغان خلال اتصاله بالسوداني ضرورة "انهاء" تواجد حزب العمال الكوردستاني في الاراضي العراقية.

وأشار أردوغان، وفق بيان للرئاسة التركية، إلى ان "أنقرة تولي أهمية إلى أمن واستقرار العراق ووحدة أراضيه شأنه شأن تركيا"، مؤكدا ان "إنهاء وجود منظمة بي كي كي الإرهابية في الأراضي العراقية هو ضرورة لمصالح الأمن القومي لهذا البلد".

واول امس الجمعة (17 / 3 / 2023) كشفت وزارة الموارد المائية العراقية عن قرب زيارة وفد عراقي اتحادي، برئاسة وزيرها عون ذياب عبد الله، إلى تركيا، لبحث تداعيات ملف المياه وأزمة الجفاف.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير العراقي، بمكتبه في العاصمة الاتحادية بغداد، سفيرَ تركيا لدى العراق محمد رضا كوناي، والوفد المرافق له.