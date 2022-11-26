السوداني في ايران خلال يومين والوساطة العراقية مع السعودية تتصدر الملفات

شفق نيوز/ يعتزم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال اليومين المقبلين بناء على دعوة رسمية وجهت له من قبل الرئيس الإيراني.

وقال مصدر حكومي مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعتزم اجراء زيارة رسمية الى طهران خلال اليومين المقبلين (الاثنين او الثلاثاء) يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين الإيرانيين لبحث ملفات مختلفة بين البلدين".

وبين المصدر أن "أبرز الملفات التي سيناقشها السوداني في طهران، استمرار الوساطة العراقية بين ايران والسعودية، خصوصاً هو يعتزم زيارة الرياض بعد ايران بأيام قليلة، كما سيتم بحث الملفات الاقتصادية بين البلدين وملف الطاقة وغيرها من الملفات التي تتعلق بالأمن وضبط الحدود".

وفي وقت سابق اليوم السبت، استقبل السوداني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق، الذي نقل له دعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتناول اللقاء بحسب مكتب السوداني مناقشة عدد من الملفات المشتركة، في الجانب الاقتصادي والاستثمار، كما جرى التأكيد على مواصلة الاجتماعات بين العراق وإيران في الملف الأمني، بالشكل الذي يحفظ سيادة البلدين ويحقق مصالح الشعبين الصديقين، ويرسّخ أمن المنطقة واستقرارها.