السوداني في العيد: ملتزمون بسيادة العراق وبسط يد القانون

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، تهانيه إلى العراقيين بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وأعرب السوداني، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، عن دعواته بمزيد من الخير والأمن والاستقرار للشعب العراقي وشعوب العالمين العربي والإسلامي، كما دعا بالرحمة والنصر لأهل غزة، مؤكداً على ضرورة رد العدوان عنهم.

وأكد السوداني على تجديد العهد مع الشعب العراقي بجميع فئاته وأطيافه على مواصلة العمل الجاد والاجتهاد لتحقيق كافة بنود البرنامج الحكومي، الذي يهدف إلى تلبية مطالب وطموحات الشعب العراقي ومواجهة التحديات والصعوبات التي تعترض طريقهم.

وأضاف السوداني أن الحكومة ماضية في تحمل مسؤولياتها تجاه سيادة العراق، وبسط يد القانون، وتحرير الاقتصاد وتطويره، وتحقيق التقدم والتنمية، وإيجاد الفرص الخلّاقة، ومكافحة الآفات الاجتماعية والفساد في كافة أرجاء البلاد.

كما قدّم رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، تهانيه، بمناسبة حلول عيد الاضحى، ودعا في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إلى تضافر الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم حركة البناء والاعمار.

وجدّدَ رئيس مجلس النواب بالنيابة، مطالبته المجتمع الدولي بإيقاف العدوان الصهيوني على فلسطين ودول المنطقة، مؤكدًا ضرورة التحرك الجاد والفوري من اجل كسر الحصار على قطاع غزة لادخال المساعدات الانسانية العاجلة.